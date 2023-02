Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag FDP und CDU fordern öffentliche Ausschusssitzungen Von dpa | 10.02.2023, 16:16 Uhr

FDP und CDU fordern mehr Transparenz in den Ausschüssen des Landtags in Schwerin. „Wie in nahezu allen anderen Landtagen bundesweit sollten die Fachausschüsse grundsätzlich öffentlich tagen“, sagte FDP-Fraktionschef René Domke am Freitag in Schwerin. Daher wollen die Fraktionen bei der Landtagssitzung im März eine diesbezügliche Änderung der Landesverfassung anregen.