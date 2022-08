ARCHIV - Das Logo der FDP ist zu sehen. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild FOTO: Nicolas Armer up-down up-down Bildung FDP: Vier-Tage-Modell an Schulen auch in MV prüfen Von dpa | 01.08.2022, 17:27 Uhr

Ungeachtet der Kritik von Bildungsverbänden an einer Vier-Tage-Woche an Testschulen in Sachsen-Anhalt fordert die FDP eine Prüfung des Modells für Mecklenburg-Vorpommern. Das Modell mit vier Tagen Unterricht in der Schule und einem Tag für Distanzlernen, Unternehmensbesuche oder Praktika fuße auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zu sich verändernden Lern- und Lehrbedingungen, erklärte die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, Sabine Enseleit, am Montag. „Lernen muss nicht zwangsläufig im Klassenzimmer stattfinden“, meinte sie.