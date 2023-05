Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down AfD-Jugendorganisation FDP will die JA aus Enquete-Kommission ausschließen Von dpa | 02.05.2023, 16:37 Uhr

Die FDP-Fraktion im Schweriner Landtag fordert den Ausschluss der Jungen Alternative (JA) aus der Enquete-Kommission „Jung sein in MV“. „Wir wissen doch alle, dass Rechtsextremisten ihren Nachwuchs vor allem unter Jugendlichen ködern. Umso gefährlicher ist es, wenn Mitglieder der verfassungsfeindlichen JA weiterhin Mitglieder in der Enquete-Kommission „Jung sein in MV“ bleiben“, sagte der innenpolitische Sprecher der Liberalen, David Wulff, am Dienstag in Schwerin.