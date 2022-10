Wer seine Angelegenheiten nicht mehr allein regeln kann, bekommt einen Betreuer zur Seite gestellt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Reform der Betreuung Fehlendes Landesrecht bringt Vereine in MV in Existenznot Von Karin Koslik | 08.10.2022, 16:00 Uhr

Am 1. Januar 2023 tritt in Deutschland ein neues Betreuungsrecht in Kraft. Seine Umsetzung ist allerdings Ländersache. In Mecklenburg-Vorpommern steht die Verabschiedung der entsprechenden Rechtsgrundlage noch immer aus. Das kann weitreichende Folgen haben.