Verleihung Fernsehpreis für NDR-Beitrag Von dpa | 04.11.2022, 22:30 Uhr

Ein NDR-Beitrag über die mecklenburgische SPD-Landespolitikerin Gayane Kirakosjan ist mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Die Recherche zu „Kirakosjan: Hochstaplerin oder Putins Gesandte?“ gewann in der Kategorie „Beste investigative Leistung“. Insgesamt sieben Regionalfernseh-Beiträge von ARD-Anstalten sind am Freitagabend in Bremen ausgezeichnet worden.