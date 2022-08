ARCHIV - Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesministerin für Bildung und Forschung, spricht. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka up-down up-down Forschung Festakt: Wendelstein 7-X nimmt nächstes Ziel ins Visier Von dpa | 09.08.2022, 01:50 Uhr

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) nimmt am heutigen Mittag an einem Festakt in Greifswald teil, wo in der Großforschungsanlage Wendelstein 7-X nach einem Umbau die nächste Experimentierphase ansteht. An dem Standort versuchen Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik die Energieproduktion der Sonne auf der Erde nachzuahmen und als alternative Stromquelle nutzbar zu machen.