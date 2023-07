Elektro-Festival "Airbeat One" Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Musik Festival Airbeat One wegen Sturmwarnung verspätet gestartet Von dpa | 13.07.2023, 18:01 Uhr

Für eine einstündige Verzögerung beim Festivalauftakt der Airbeat One hat eine Sturmwarnung am Donnerstag in Neustadt-Glewe gesorgt. Bis Sonntag soll nun bei Elektromusik abgefeiert werden.