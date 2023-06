Das About You Pangea Festival verwendet die Baumaterialien alljährlich wieder. Foto: Dan Petermann up-down up-down Anreise, Solarstrom, Müllpfand Airbeat One, Pangea und Fusion – wie nachhaltig sind eure Festivals? Von Katharina Golze | 28.06.2023, 17:44 Uhr

Festivals machen Spaß – und produzieren Emissionen, Müll und verbrauchen Ressourcen. Doch große Festivals in MV denken um. So nachhaltig sind Airbeat One, About You Pangea und die Fusion.