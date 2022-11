Star-Akkordeonist Martynas Levickis gibt 30 Konzerte in MV. Foto: Sebastian Madej up-down up-down Jahresprogramm mit Musik-Stars Martynas Levickis ist der „Poster-Boy“ der Festspiele MV 2023 Von Holger Kankel | 22.11.2022, 14:22 Uhr

Weltstars, Talente, Thementage, Open-Airs und Landpartien: In jedem Jahr aufs Neue diese Qual. Wie aus 134 Konzerten in 85 Spielstätten an 64 Orten die Rosinen herauspicken, um die Lust auf die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 2023 zu wecken? Versuchen wir es dennoch.