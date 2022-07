ARCHIV - Ein Publikum sitzt in Rängen vor einer Bühne. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild FOTO: Nicolas Armer up-down up-down Konzertreise Festspiele-Preisträger in Residence startet Projekt Von dpa | 05.07.2022, 16:39 Uhr

Der diesjährige Preisträger in Residence der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern startet an diesem Mittwoch sein Preisträger-Projekt. Der österreichische Geiger Emmanuel Tjeknavorian reist zusammen mit anderen Preisträgern der Festspiele MV wie den Cellisten Daniel Müller-Schott und Anastasia Kobekina mit unterschiedlichen Programmen durch das ganze Bundesland, wie die Festspiele am Dienstag mitteilten. Nach dem Auftaktkonzert in Hasenwinkel folgen bis zum 10. Juli Auftritte in der Klosterkirche Rühn, in Heiligendamm, Wismar und Rostock.