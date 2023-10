Feierlichkeiten Festumzug und Immatrikulation an der Universität Rostock Von dpa | 12.10.2023, 17:36 Uhr | Update vor 56 Min. Universität Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down

Mit dem traditionellen Festumzug vom Hauptgebäude der Universität Rostock zur St.-Marien-Kirche beginnen am Freitag (14.50 Uhr) die Feierlichkeiten für die Immatrikulation der neuen Studentinnen und Studenten. An dem Umzug nehmen das Rektorat, die Dekane der Fakultäten, der Akademische Senat und das Konzil teil. Die eigentliche Zeremonie beginnt um 15.00 Uhr in der Kirche, wo die Präsidentin der Rostocker Bürgerschaft, Regine Lück, die Festrede hält. Die im Jahr 1419 gegründete Universität Rostock ist die älteste im Ostseeraum und zählt derzeit rund 12.800 Studenten.