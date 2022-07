Symbolbild FOTO: Imago/Christoph Hardt up-down up-down Anklam Unbekannte legen Feuer am Eingang zu Tierarztpraxis und Wohnhaus Von Frank Liebetanz | 20.07.2022, 05:56 Uhr

Wegen schwerer Brandstiftung in der Pasewalker Straße am Abend des 19. Juli ermittelt die Polizei in Anklam.