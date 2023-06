Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Brände Feuer gerät in Gartenanlage außer Kontrolle: Ermittlungen Von dpa | 09.06.2023, 10:17 Uhr

Nach einem außer Kontrolle geratenen Feuer in einer Kleingartenanlage in Waren an der Müritz ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Nach ersten Ermittlungen hatten Unbekannte am Donnerstagabend trotz der Trockenheit dort eine Feuertonne oder einen Grill betrieben und waren gegangen, ohne das Feuer ausreichend zu löschen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Ein Zeuge habe kurz vor Mitternacht meterhohe Flammen gemeldet.