Feuerwehreinsatz Feuer in Anlage für Getreidetrocknung Von dpa | 12.07.2022, 16:16 Uhr

Bei einem Brand in einer Getreidetrocknungsanlage in Hohenkirchen (Nordwestmecklenburg) ist am Dienstag ein hoher Schaden entstanden. Feuerwehrleute konnten das Feuer nach etwa zweieinhalb Stunden löschen, wie Sprecher von Polizei und Feuerwehr sagten. Der Schaden wurde nach Angaben der Polizei auf rund 500.000 Euro geschätzt, Menschen wurden nicht verletzt. Betroffen war eine etwa 20 Meter lange Lagerhalle. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet, hieß es von der Polizei.