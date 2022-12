Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Rostock Feuer in Doppelhaushälfte: Dachstuhl brennt nieder Von dpa | 04.12.2022, 08:33 Uhr

Bei einem Feuer in einer unbewohnten Doppelhaushälfte in Rostock ist am Samstagabend ein Dachstuhl komplett niedergebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte ein Übergreifen des Feuers auf die andere, bewohnte Haushälfte nicht verhindert werden. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich unverletzt selbst in Sicherheit bringen. Ihr Haus wurde allerdings ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 350.000 Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist noch Gegenstand der Ermittlungen.