Brand Feuer in einem Stall in Bütow: Tiere überleben Von dpa | 16.08.2022, 05:23 Uhr

In einem Stall in Bütow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen - die im Stall untergebrachten Tiere blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Ursache für den Brand sei ein technischer Defekt eines Traktors gewesen. Außerdem wurden durch den Brand Teile einer Photovoltaikanlage auf dem Dach beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 120.000 Euro.