Mecklenburgische Seenplatte Feuer in Fahrzeuglager: Polizei sucht Brandstifter Von dpa | 11.05.2022, 08:25 Uhr

Nach zwei Bränden in Kastorf (Mecklenburgische Seenplatte) und Güstrow ermittelt die Polizei in beiden Fällen wegen Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, brach das Feuer in Kastorf am Dienstagabend in einer großen Scheune aus, in der etwa 20 Autos untergestellt waren.