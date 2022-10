Flüchtlingsunterkunft abgebrannt - Keine Verletzten Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Löscharbeiten Feuer in Flüchtlingsunterkunft: SPD und Grüne erschüttert Von dpa | 20.10.2022, 11:20 Uhr

Auf das Feuer in einer Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in Nordwestmecklenburg haben führende Landespolitiker mit Erschütterung reagiert. „Es ist schlicht unmenschlich, dass die Geflüchteten aus der Ukraine das in der letzten Nacht in Mecklenburg-Vorpommern erleben mussten“, erklärte SPD-Landtagsfraktionschef Julian Barlen am Donnerstag. Der Verdacht auf Brandstiftung müsse mit Hochdruck aufgeklärt werden. „Die Hakenkreuz-Funde der letzten Tage vor Ort wecken im 30. Jahr von Lichtenhagen und Mölln Erinnerungen an ganz dunkle Zeiten.“ Die Brandursache ist aber noch ungeklärt.