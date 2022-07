Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Feuerwehreinsatz Feuer in Neubrandenburg gelegt: Brandserie geht weiter Von dpa | 10.07.2022, 19:27 Uhr

Unbekannte haben in der Oststadt in Neubrandenburg erneut Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses gelegt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, entstand bei dem Brand am späten Samstagabend ein Schaden von rund 30.000 Euro. Laut Polizei wurden in einigen Kellerabteilen abgestellte Gegenstände, etwa alte Möbel, in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war schnell da und konnte die Flammen etwa eine Stunde vor Mitternacht löschen. Es wird wegen des Verdachts der schweren vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen diesmal nicht verlassen, seien aber stark beunruhigt.