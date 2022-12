Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Feuer zerstört Doppelhaus: Ursache defekter Schornstein Von dpa | 13.12.2022, 08:09 Uhr

Ein defekter Schornstein hat den Brand ausgelöst, der am Sonntagmorgen ein Zweifamilienhaus in Satow Hütte unweit von Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) zerstört hat. Das hat die genaue Untersuchung der Ruine durch einen Brandgutachter ergeben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Hitze und Feuer hätten am frühen Sonntagmorgen erst einen Schwelbrand im Dachgeschoss ausgelöst, der letztlich zu dem Feuer führte, das den gesamten Dachstuhl erfasste.