Von dpa | 01.07.2022, 08:58 Uhr

Auf dem Tietzowsee bei Zechliner Hütte (Ostprignitz-Ruppin) sind zwei Sportboote abgebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurden bei dem Vorfall am Mittwochabend zwei Menschen verletzt. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Nach ersten Untersuchungen hatte ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Acht-Meter-Boot von einem Steg abgelegt, als es zu einer Explosion an Bord kam.