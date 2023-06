Brand in einer Gartenanlage Symbolfoto: Franca Niendorf up-down up-down Waren (Müritz) Freiwillige Feuerwehr löscht unkontrolliertes Feuer in Gartenanlage Von Eike Moldenhauer | 09.06.2023, 09:38 Uhr

In einer Gartenanlage in Waren hat ein Feuer zu einem Sachschaden von 800 Euro geführt. Zwei Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.