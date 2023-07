Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Bremerhaven Feuerwehr: Sechs Verletzte nach Unfall von Kleinbus Von dpa | 12.07.2023, 07:41 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall eines Kleinbusses auf der Autobahn 27 in Bremerhaven sind nach Angaben der Feuerwehr sechs Menschen verletzt worden. Zu dem Unfall in der Nacht zu Mittwoch kam es, weil der Bus ins Schleudern gekommen war, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben nach wurde eine Frau schwer verletzt, eine weitere Frau und vier Kinder erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser in Bremerhaven und Cuxhaven.