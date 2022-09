The Ordinaries ist einer von zehn Streifen, die beim Filmkunstfest 2022 ins Rennen gehen. Mit ihrem Debüt ist Regisseurin und Autorin Sophie Linnenbaum preisverdächtig. Foto: Bandenfilm up-down up-down Filmkunstfest MV 2022 Zehn Filme im Spielfilmwettbewerb – zehn Urteile aus der Redaktion Von Katharina Golze | 02.09.2022, 17:45 Uhr

Am Sonnabend, 3. September, wird beim Filmkunstfest in Schwerin der Gewinner des Spielfilmwettbewerbs gekürt. So beurteilen unsere Redakteure die Dramen und Komödien.