Bettina Westermann und Christian Quis vom Ludwigsluster Kino Luna Foto: Hennes up-down up-down Filmkunstfest MV 2023 Schwerin Wie zwei Ludwigsluster das vielleicht beste Kinoprogramm in MV machen Von Jürgen Seidel | 04.05.2023, 16:47 Uhr

Am Rande des 32. Filmkunstfestes MV verraten Bettina Westermann und Christian Quis vom Filmtheater Luna aus Ludwigslust, was ihr Geheimnis ist, um wieder mehr Zuschauer zu gewinnen. Wie kommen Kinos „Zurück in die Zukunft“?