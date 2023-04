Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern Foto: Silke Winkler/dpa/Archivbild up-down up-down Festspiele Filmkunstfest wieder ohne Besuchsbeschränkung Von dpa | 20.04.2023, 13:39 Uhr

Nach coronabedingten Notvarianten mit Ausweichterminen und dezimierten Besucherzahlen erwartet das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr sein Publikum wieder zu gewohnter Zeit an gewohntem Ort. Vom 2. Mai an ist das Schweriner Kino Capitol für sechs Tage Treffpunkt für Filmfreunde. „Wir haben große Hoffnung, dass wir mit einem sehr guten Programm unser Publikum zurückgewinnen können“, sagte Festivalleiter Volker Kufahl am Donnerstag in Schwerin. Er hoffe auf 14.000 bis 15.000 Festivalgäste. Im Jahr vor Corona seien es etwa 19.000 gewesen. Damit zählte das traditionell prominent besetzte Filmkunstfest in Schwerin zu den publikumsträchtigsten Filmfestivals in Ostdeutschland.