Finanzamt Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Finanzen Finanzämter reduzieren Steuerrückstände trotz Krisenjahren Von dpa | 31.12.2022, 09:50 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den letzten Jahren ein großer Berg an nicht gezahlten Steuern angesammelt. Trotz der Pandemie und den Folgen des Kriegs in der Ukraine konnten die Finanzämter hier aufholen.