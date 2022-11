Heiko Geue Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Haushalt Finanzminister: MV investiert mehr in Wasserstoff als Bayern Von dpa | 24.11.2022, 13:31 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will den Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft mit 560 Millionen Euro fördern. Mit den Anteilen der beteiligten Firmen sei mit Investitionen von insgesamt 700 Millionen Euro zu rechnen, sagte Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags in Schwerin.