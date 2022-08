Steffi Lemke Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Umweltkatastrophe Fischsterben: Hunderte Substanzen kommen als Ursache infrage Von dpa | 29.08.2022, 15:34 Uhr

Bis zum 30. September soll eine Gruppe deutscher und polnischer Expertinnen und Experten Ergebnisse zur Ursache des massiven Fischsterbens in der Oder vorlegen. Das kündigten Bundesumweltministerin Steffi Lemke und ihre polnische Amtskollegin Anna Moskwa am Montag in Bad Saarow an. Bei einem deutsch-polnischen Umweltrat in der brandenburgischen Stadt stand das Fischsterben oben auf der Tagesordnung.