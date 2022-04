Die Verbraucher in MV müssen sich auf steigende Lebensmittelpreise einstellen. FOTO: Fabian Sommer/dpa Preisrunde durch Ukraine-Krieg Fleisch, Käse, Milch – alles wird teurer in MV Von Torsten Roth | 13.04.2022, 19:04 Uhr

Die Verbraucher in MV müssen sich in diesem Jahr auf steigende Lebensmittelpreise einstellen. Was die Hersteller angekündigt haben und welche Produkte teurer werden.