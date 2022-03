Als Chef der Staatskanzlei initiierte Heiko Geue im letzten Jahr die Homeoffice-Regelung in der Landesregierung. FOTO: (c)Volker Bohlmann Öffentlicher Dienst MV Flickenteppich beim Homeoffice in den Ministerien Von Max-Stefan Koslik | 31.03.2022, 16:00 Uhr

MV geht beim Home Office in die Offensive: Im letzten Juli beschloss das Kabinett, dass in der Landesverwaltung künftig dauerhaft bis zu drei Tage in der Woche von Zuhause gearbeitet werden darf. Getan hat sich wenig.