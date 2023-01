Protest gegen geplante Flüchtlingsunterkunft Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Flüchtlingsdebatte Flüchtlingsrat: Rechte Narrative nicht übernehmen Von dpa | 30.01.2023, 13:38 Uhr

Der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern sieht in der Debatte um die Flüchtlingsunterkunft in Upahl die Gefahr, dass Argumente vom rechten Rand nacherzählt werden. „Der Staat und die Kommunen dürfen nicht vor menschenfeindlichen Argumenten einknicken“, sagte die Geschäftsführerin Ulrike Seemann-Katz am Montag in Schwerin. In dem Ort mit 500 Einwohnern soll eine Flüchtlingsunterkunft für 400 Menschen entstehen, das sorgt für Unmut. Vergangene Woche hatte es während einer Kreistagssitzung tumultartige Proteste gegen die Einrichtung der Unterkunft gegeben.