In Upahl wird eine Gemeinschaftsunterkunft für syrische Flüchtlinge gebaut. Zu viel, sagen die knapp 500 Einwohner. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Debatte um Flüchtlinge in MV Flüchtlingsunterkunft in NWM: Warum gerade Upahl? Von Hannes Henffler | 24.02.2023, 18:06 Uhr

400 Flüchtlinge auf 500 Einwohner. Immer wieder kommt Kritik an der geplanten Gemeinschaftsunterkunft in Upahl auf. Wir haben den Kreis gefragt, warum die Unterkunft ausgerechnet hier gebaut wird und warum sie so groß wird.