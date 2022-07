ARCHIV - Fluggäste warten im Helmut Schmidt Flughafen vor den Check-In Schaltern auf die Abfertigung. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down Luftverkehr Flughafen erwartet bis zu 280.000 Passagiere pro Woche Von dpa | 05.07.2022, 13:02 Uhr

Zu Beginn der Sommerferien in Hamburg erwartet der Flughafen der Hansestadt jeweils bis zu 280.000 Passagiere pro Woche. Das teilte der Airport am Dienstag mit. An den stärksten Reisetagen seien ab Hamburg rund 155 Starts und ebenso viele Landungen geplant. Man rechne an beliebten Reisetagen wie freitags mit bis zu 43.000 an- und abreisenden Fluggästen. Am Donnerstag, dem ersten Ferientag, könnten es etwa 37.000 sein.