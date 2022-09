Tanken Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Folgen hoher Energiepreise beschäftigen Kreistag Von dpa | 22.09.2022, 07:48 Uhr

Die Folgen der stark gestiegenen Energie- und Treibstoffpreise beschäftigen am kommenden Montag auch den Kreistag der Mecklenburgischen Seenplatte. Wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte, sollen Auswirkungen für alle Bereiche der Gesellschaft in der dünn besiedelten Region beraten werden. Dazu sind Vertreter der Handwerks- und der Industrie- und Handelskammer sowie der Arbeitsagentur geladen. Die Seenplatte ist mit rund 5500 Quadratkilometern Fläche mehr als doppelt so groß wie das Saarland und der mit Abstand größte Kreis in Deutschland.