Auftreten werden bei den Prerower Folktagen am heutigen Donnerstag, 18. August, um 14 Uhr an der Seebrücke die Band Lappalie. Am Freitag, 19. August, folgen auf der Freilichtbühne Tone Fish und die Fiddle Folk Family, tags darauf Broom Bezzums und Northern Light. Der Eintritt ist frei.

Das Programm und Einzelheiten sind hier zu finden.