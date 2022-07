Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt: Gibt es auch günstigere Alternativen? FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Logo NEO Foodsharing, Gemüseboxen und Gärtnern So sparst Du beim Einkaufen in MV – und tust etwas fürs Klima Von Katharina Golze | 27.07.2022, 17:35 Uhr

Die Preise steigen, auch in den Supermärkten. Wir haben Initiativen und Ideen in MV gesammelt, wie Du bei Früchten, Backwaren und Co. sparen kannst.