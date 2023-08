Energie der Zukunft? Wissenschaftler aus MV klärt auf: So funktioniert Kernfusion Von Robert Wallenhauer | 23.08.2023, 05:00 Uhr Thomas Klinger, Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, steht im Kontrollraum des Fusionsexperiments Wendelstein 7-X. Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Kernfusion gilt als Energiequelle der Zukunft. In MV forscht daran das Team des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) in Greifswald. Wie Kernfusion funktioniert und wie sie in Zukunft eingesetzt werden kann, erklärt Dr. Thomas Klinger, Direktor am IPP, im Interview.