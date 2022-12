FS Sonne Foto: picture alliance / dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Forschungsschiff „Sonne“ auf Expeditionsfahrt im Pazifik Von dpa | 27.12.2022, 17:18 Uhr

Deutschlands zweitgrößtes Forschungsschiff, die „FS Sonne“, ist von der US-Westküste aus zu einer mehrmonatigen Forschungsfahrt in die ostpazifischen Schelfgebiete Mittel- und Südamerikas unterwegs. Die Expedition ist in drei Abschnitte aufgeteilt, wie das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) am Dienstag mitteilte.