Ermittlungen Frau aus Stralsund verliert bei Betrug 35.000 Euro 02.08.2022, 13:43 Uhr

Eine Frau aus Stralsund hat 35.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde die 65-Jährige Opfer der sogenannten Schockanruf-Masche. Unbekannte hatten ihr am Montag am Mobiltelefon erzählt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und in Haft sei. Gegen eine angebliche Kaution von 35.000 Euro könne die Tochter aber wieder freikommen.