Kriminalität Frau bei Liebesbetrug auf falschen Zahnarzt hereingefallen Von dpa | 20.02.2023, 13:05 Uhr

In Mecklenburg-Vorpmmern ist erneut eine Frau Opfer von dreisten Liebesbetrügern via Internet geworden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, handelt es sich um eine 35-jährige Frau aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Sie habe in sechs Monaten rund 13.000 Euro durch diese Masche verloren.