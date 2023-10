Kriminalität Frau bei Sport sexuell angegriffen: Verdächtiger gefasst Von dpa | 05.10.2023, 16:20 Uhr | Update vor 40 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Polizei in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) hat einen 16 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der eine Frau beim Freizeitsport überfallen haben soll. Der sexuell motivierte Angriff soll sich am Mittwoch auf einem Wanderweg am Stadtrand ereignet haben, auf dem die 47 Jahre alte Geschädigte eine Walking-Runde absolvierte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der Tatverdächtige soll mit einem laut klappernden Rad unterwegs gewesen sein. Er habe die deutsche Frau sofort angegangen. Diese habe laut um Hilfe gerufen und sich schließlich losreißen können.