Erster Fall in diesem Sommer in MV 81-Jährige beim Baden in der Ostsee mit gefährlichen Vibrionen infiziert Von Thomas Volgmann | 07.07.2022, 15:29 Uhr

Ist die Ostsee wärmer als 20 Grad, werden gefährliche Bakterien im Wasser aktiv. Die erste Infektion mit Vibrionen in diesem Sommer an der Ostseeküste von MV wurde am Donnerstag bekannt. Das Lagus warnt.