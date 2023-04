Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Stralsund Frau erstochen: Revision nach Mordurteil gegen Ehemann Von dpa | 18.04.2023, 14:17 Uhr

Im Fall eines wegen Mordes an seiner Frau verurteilten 43-Jährigen hat die Verteidigung Revision eingelegt. Eine Sprecherin des Landgerichts Stralsund bestätigte am Dienstag den Eingang. Der aus Marokko stammende Mann war am Mittwoch voriger Woche vom Landgericht zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Der NDR hatte über die Revision berichtet. Für die Prüfung der Revision ist der Bundesgerichtshof zuständig.