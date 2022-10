Handschellen Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Frau erstochen: Staatsanwalt prüft Haftbefehl für Ehemann Von dpa | 13.10.2022, 08:34 Uhr

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Barth (Vorpommern-Rügen) soll über einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen entschieden werden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, müsste ein Richter am Amtsgericht Stralsund über einen entsprechenden Haftantrag der Staatsanwaltschaft befinden. Dort soll der 42-jährige Tatverdächtige vorgeführt werden. Dem aus Marokko stammenden Mann wird vorgeworfen, seine 38-jährige Frau am Mittwoch in einer Asylbewerberunterkunft in der Kleinstadt erstochen zu haben.