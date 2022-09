Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Frau mit Rollator in Barth angefahren und schwer verletzt Von dpa | 02.09.2022, 13:57 Uhr

In der Kleinstadt Barth (Vorpommern-Rügen) ist eine ältere Frau mit einem Rollator von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, passierte der Unfall am Freitag am Rande der Altstadt. Die 84 Jahre alte Frau war mit dem Rollator spazieren, als sie vom Auto einer 70-jährigen Fahrerin angefahren wurde. Die Unfallursache sei noch unklar.