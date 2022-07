ARCHIV - Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild) up-down up-down Drama in der Ostsee vor Rügen Frau rettet Jugendliche vor dem Ertrinken und kommt dabei selbst ums Leben Von dpa | 30.07.2022, 09:27 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine 57-Jährige zögert keine Sekunde, um zwei 16-Jährigen zu helfen, die beim Baden in der Ostsee vor Rügen in Lebensgefahr geraten sind. Dabei gerät sie selbst in Not – mit tödlichen Folgen.