Vorpommern-Rügen Frau stürzt zwölf Meter tief aus Fenster: Und überlebt Von dpa | 22.06.2022, 06:05 Uhr

Beim Feiern ist eine Frau auf der Insel Rügen aus dem Fenster einer Wohnung zwölf Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Die 41-Jährige sei am Dienstagabend aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gemeinde Dranske gestürzt, teilte die Polizei mit. Laut Aussage von Zeugen habe sie während der Feier größere Mengen Alkohol getrunken und auf dem Fensterbrett getanzt. Schließlich habe sie den Halt verloren und sei auf eine Wiese unter dem Fenster gefallen.