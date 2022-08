ARCHIV - Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Gericht Frau tot gefunden: Dreieinhalb Jahre Haft für Ehemann Von dpa | 09.08.2022, 18:01 Uhr

Nach einer Explosion in einem Haus in Priborn wird eine tote Frau gefunden. Sie starb nicht wegen der Explosion. Ihr Mann, der wohl das Haus in die Luft jagen wollte, bekommt dreieinhalb Jahre Haft.