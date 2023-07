Krankenwagen Foto: dpa up-down up-down Vorpommern-Rügen Frau wird bei Autounfall schwer verletzt Von dpa | 09.07.2023, 08:24 Uhr

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Löbnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Die 51-Jährige sei am Abend in ihrem Auto unterwegs gewesen, habe an einer Kreuzung der Bundesstraße 105 ein anderes Auto übersehen und sei mit diesem zusammengeprallt, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 70 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und seine 69 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Auch sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden vollständig zerstört. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.